Gli alunni delle medie di Loreggia e Piombino Dese a lezione di legalità

Negli ultimi giorni, gli studenti delle scuole medie di Loreggia e Piombino Dese hanno partecipato a incontri con i carabinieri locali. L’iniziativa, intitolata “Cultura della Legalità”, è stata promossa dal comando generale dell’Arma e ha coinvolto le classi di seconda e terza media delle scuole Canova e Gemelli. Durante gli incontri, sono stati affrontati temi legati alle norme e ai comportamenti corretti.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno incontrato gli studenti di seconda e terza media delle scuole Canova, a Loreggia, e Gemelli, a Piombino Dese, nell’ambito dell’iniziativa “Cultura della Legalità”, promossa dal comando generale dell’Arma. Circa 230 ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli agenti su temi fondamentali per la crescita civica e la convivenza. A condurre gli incontri è stato il maresciallo Sebastian Alù, comandante della stazione di Piombino Dese. Particolare attenzione è stata dedicata ai rischi del bullismo e del cyberbullismo, con un focus sull’uso corretto e responsabile dei social media. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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