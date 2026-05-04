Lo spaccio di droga dietro la sparatoria di via Montalbo contestata l' aggravante mafiosa ai tre fermati

Tre persone sono state fermate dalla polizia con l’accusa di aver pianificato e organizzato il tentato omicidio di un uomo avvenuto in via Montalbo. I fermati sono stati sottoposti a un procedimento che ha contestato anche l’aggravante mafiosa, legata allo spaccio di droga che si ritiene abbia motivato l’attacco. La vittima, di 37 anni, è rimasta ferita in un episodio che si inserisce in un quadro di attività criminali legate alla droga.

"Per la messa in atto del loro piano criminoso" i tre indagati per il tentato omicidio di Danilo D'Ignoti, 37 anni, che sono stati fermati dai poliziotti della squadra mobile, hanno "preordinato, pianificato e organizzato il tentato omicidio". Ne è convinta la Procura di Palermo, guidata da.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sparatoria di via Montalbo, fermati tre giovani: si indaga su una partita di droga non pagataTre giovani sono stati fermati per l'agguato di giovedì pomeriggio in via Montalbo con cui è stato gambizzato un pregiudicato D. Leggi anche: Voto di scambio: udienza preliminare per 18: contestata l’aggravante mafiosa a Cozzani Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Palermo, lo spaccio dietro gli spari: nella faida a colpi di kalashnikov ferita per sbaglio un’anziana; Una donna ferita per errore nella sparatoria di giovedì nella zona di via Montalbo; Palermo, sparatoria in via Montalbo: ferita un’anziana per errore; Debiti di droga e ombre mafiose: chi è il ferito di via Montalbo. Tre fermati per l’agguato in via Montalbo, dietro la sparatoria l’ombra di una faida per la drogaLe indagini lampo della squadra mobile di Palermo, sotto la guida del dirigente Antonio Sfameni, hanno portato in carcere i tre presunti responsabili della sparatoria avvenuta giovedì pomeriggio nel q ... blogsicilia.it Sparatoria con due feriti in via Montalbo a Palermo, tre persone fermateSparatoria a Montepellegrino: tre arresti grazie alle telecamere, movente una contesa per droga; Danilo D'Ignoti e una donna feriti, la banda del kalashnikov nel mirino della DDA. lasicilia.it 3 fermati per l’agguato in via Montalbo - facebook.com facebook Sparatoria in via Montalbo a #Palermo, 37enne in ospedale con ferita da arma da fuoco. La Squadra mobile indaga su un ipotetico collegamento con i colpi sparati il giorno prima con una casa popolare in via don Minzoni @TgrRai #IoSeguoTgr x.com