Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a parlare delle critiche ricevute, questa volta relative alla sua attività professionale. La influencer ha spiegato cosa comporta il suo brand e cosa si nasconde dietro le sue attività commerciali. La discussione si è riaccesa sui social, dove sono state sollevate polemiche riguardo alle sue scelte di marketing e alle modalità di gestione del suo business.

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata al centro delle polemiche social. Questa volta, però, non per una scelta personale controversa come il congelamento degli ovuli che aveva scatenato ondate di critiche nelle scorse settimane, ma per il suo lavoro. O meglio, per quello che molti haters continuano a non considerare un vero lavoro: fare l’influencer. La critica è arrivata puntuale, come ormai accade con frequenza quasi rituale sui social network. Qualcuno ha messo in dubbio la sua etica lavorativa, insinuando che la sua vita professionale si riducesse a qualche foto su Instagram e collaborazioni occasionali. Ma Nilufar, che negli anni ha dimostrato di avere carattere da vendere, non ha lasciato correre. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’ex tronista Nilufar risponde alle critiche per il suo lavoro: rivela tutto quello che si nasconde dietro il suo brand

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Nilufar Addati risponde alle critiche sul suo lavoro

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