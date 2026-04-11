Uomini e Donne | Nilufar Addati congela gli ovuli e risponde alle critiche

Nilufar Addati ha annunciato di aver deciso di congelare gli ovuli per un futuro progetto di gravidanza. La scelta ha suscitato commenti e reazioni da parte dei suoi seguaci, molti dei quali la conoscono dal suo percorso nel programma televisivo Uomini e Donne. La decisione è stata confermata direttamente dall’ex protagonista, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi.

Nilufar Addati ha confermato la decisione di congelare gli ovuli per una futura gravidanza, suscitando numerose reazioni tra i fans che la seguono dai tempi di Uomini e Donne. L’ex tronista è tornata sull’argomento con un lungo sfogo pubblicato su Instagram, rispondendo alle critiche e chiarendo i limiti delle informazioni condivise. Le sue parole hanno riacceso il dibattito online, tra chi ha chiesto chiarimenti e chi ha messo in discussione la sua scelta. Rottura Flavio Ubirti-Nicole Belloni: lei svela il vero motivo News Uomini e Donne: Nilufar Addati e la scelta di congelare gli ovuli. Attraverso i social, Nilufar Addati ha raccontato la sua intenzione di procedere con il congelamento degli ovuli.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Nilufar Addati congela gli ovuli e risponde alle critiche: “Smettete di vivere nell’ignoranza”Nilufar Addati ha annunciato di aver congelato i propri ovuli e risponde alle critiche: "Trovo folle tanta ignoranza su questo tema.

Nilufar Addati congela gli ovuli e sbotta sui social: “Smettete di vivere nell’ignoranza”Nilufar Addati ha deciso di congelare gli ovuli, per lei c’è ancora troppa ignoranza sul tema, cosa ha detto sui social A distanza di molti anni...