L'ex principe, noto per il suo ruolo pubblico, ha scelto di allontanarsi dalle apparizioni ufficiali e dagli impegni pubblici. Negli ultimi tempi, ha adottato uno stile di vita più riservato, riducendo le proprie attività pubbliche e spostandosi in ambienti meno visibili. La sua quotidianità si svolge in modo più semplice e meno appariscente rispetto al passato. Questa trasformazione è stata influenzata da eventi recenti che hanno attirato l’attenzione dei media.

La vita dell’ ex principe Andrea ha preso una direzione molto diversa rispetto al passato. Lontano dagli impegni ufficiali e dalle residenze più rappresentative, oggi conduce una quotidianità più discreta, fatta di ritmi semplici e spazi ridimensionati. E non potrebbe essere altrimenti dopo lo scandalo Epstein che lo ha visto protagonista e che ha travolto l’intera famiglia reale inglese. Questo suo cambiamento evidente (e forzato) riflette infatti il nuovo ruolo, ormai marginale, nel quale lo ha relegato Re Carlo dopo l’arresto. Ma dove vive ora e cosa fa? Andrea, la nuova vita a Sandringham. Il capitolo più recente della parabola discendente del principe Andrea si apre a Sandringham, nella campagna inglese. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea, da Principe a eremita: ecco che fine ha fatto dopo lo scandalo

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