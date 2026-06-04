Lewis Hamilton ammette | Saremo competitivi a Montecarlo ma i favoriti sono altri
Alla vigilia del Gran Premio di Monaco, Lewis Hamilton ha dichiarato che la Mercedes sarà competitiva, ma i favoriti sono altri. Il pilota britannico ha parlato di possibili miglioramenti, senza però indicare specifici dettagli tecnici. La squadra si prepara per la gara nel circuito cittadino, mentre gli altri team si concentrano sulle strategie. La discussione tra i protagonisti del paddock prosegue, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.
Alla vigilia del Gran Premio di Monaco, continua il gioco delle parti tra i principali protagonisti del paddock. Se da una parte Mercedes e McLaren indicano la Ferrari come una delle vetture da battere tra i muretti del Principato, dall’altra nel box di Maranello prevale la cautela. Dopo Charles Leclerc, anche Lewis Hamilton ha ridimensionato le aspettative, pur riconoscendo che il tracciato monegasco potrebbe rappresentare una delle occasioni più favorevoli per la SF-26 in questa fase della stagione. La Ferrari arriva infatti a Montecarlo forte di un telaio particolarmente efficace nei tratti guidati e nelle curve a bassa velocità, ma ancora penalizzata da un deficit di potenza rispetto alla Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it
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