Lewis Hamilton ammette | Saremo competitivi a Montecarlo ma i favoriti sono altri

Notizia in breve

Alla vigilia del Gran Premio di Monaco, Lewis Hamilton ha dichiarato che la Mercedes sarà competitiva, ma i favoriti sono altri. Il pilota britannico ha parlato di possibili miglioramenti, senza però indicare specifici dettagli tecnici. La squadra si prepara per la gara nel circuito cittadino, mentre gli altri team si concentrano sulle strategie. La discussione tra i protagonisti del paddock prosegue, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.