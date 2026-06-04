Non solo musica, ma anche sport e intrattenimento. Sul palco The Kolors, Annalisa, Giorgia e Neffa Come ogni primavera inoltrata è tempo di Party Like a Deejay, la due giorni (con anteprima) di eventi che il celebre network radio legato alle voci di Linus, Albertino e altri storici deejay organizza all'Arco della Pace, Parco Sempione e Cortile delle Armi in Castello Sforzesco segna in questo 2026 la sua sesta edizione. Da domani a domenica musica, sport, intrattenimento si tengono per mano in una formula che, nella scorsa edizione, ha registrato 250mila presenze con un'offerta di concerti e celebrazioni legati all'universo radiofonico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Levante, i Pinguini e TY1 alla festa di "Radio Deejay"

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LINUS & ALBERTINO presentano 'Party Like a Deejay 2026'

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Divorzio Riccione-Radio Deejay, da Linus parole di fuoco: "Non perdono, le giunte durano poco"La separazione tra Riccione e Radio Deejay continua a suscitare tensioni, con dichiarazioni che mantengono vivo il clima di conflitto.

Temi più discussi: Levante, i Pinguini e TY1 alla festa di Radio Deejay; Linus presenta la V edizione di Party Like a Deejay: Ho ancora tanta voglia di fare radio. Sul palco da Annalisa e i Pinguini Tattici...; Dopo 50 anni di radio ho ancora voglia, vado avanti per ancora un po’. Mi piace pensare che ci sia un’exit strategy per poi non utilizzarla mai: Linus presenta Party Like a Deejay; Party like a Deejay il weekend di festa a Milano.

Noemi sabato 6 giugno sarà sul palco di Party Like A Deejay all'Arco della Pace di Milano! E non è tutto: con lei ci saranno anche Annalisa, Carl Brave, Ditonellapiaga, Frah Quintale, Fulminacci, Gaia, Giorgia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Pinguini Tattici Nucl x.com

Linus presenta la V edizione di Party Like a Deejay: Ho ancora tanta voglia di fare radio. Sul palco da Annalisa e i Pinguini Tattici Nucleari.La quinta edizione di Party Like A DeeJay al Parco di Sempione il 5, 6 e 7 giugno ha un sapore speciale per Linus che festeggia ancora i 50 anni di ... msn.com

Riccardo Zanotti: I Pinguini Tattici Nucleari saranno live a Party Like a DeejayRiccardo Zanotti, ospite a Deejay Chiama Italia, ha presentato il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari e lanciato l'appuntamento live a Party Like a Deejay 2026. deejay.it