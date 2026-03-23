Antenna Group acquista il 100% di Gedi con Repubblica Radio Deejay e altre testate

Il quotidiano La Stampa, invece, è oggetto di un accordo per la vendita al Gruppo Sae. Mirja Cartia d’Asero assumerà il ruolo di amministratore delegato Mirja Cartia d’Asero assumerà il ruolo di amministratore delegato del gruppo Gedi. “Mirja – scrive la società – lavorerà a stretto contatto con il management di Gedi per sostenere il percorso di sviluppo e internazionalizzazione del gruppo”. Mario Orfeo, direttore di Repubblica dal 2024, “continuerà a ricoprire il suo ruolo alla guida di la Repubblica, garantendo continuità editoriale e gestionale, mentre Linus resterà alla guida delle attività radiofoniche”. Escluso dall'operazione il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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