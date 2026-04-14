Divorzio Riccione-Radio Deejay da Linus parole di fuoco | Non perdono le giunte durano poco

La separazione tra Riccione e Radio Deejay continua a suscitare tensioni, con dichiarazioni che mantengono vivo il clima di conflitto. Linus ha commentato duramente la situazione, affermando che non sono tollerate mancanze e che le alleanze politiche durano poco. La vicenda, iniziata con un divorzio ormai datato, resta al centro dell’attenzione per le sue ripercussioni e i continui scontri pubblici.