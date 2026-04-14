Divorzio Riccione-Radio Deejay da Linus parole di fuoco | Non perdono le giunte durano poco
La separazione tra Riccione e Radio Deejay continua a suscitare tensioni, con dichiarazioni che mantengono vivo il clima di conflitto. Linus ha commentato duramente la situazione, affermando che non sono tollerate mancanze e che le alleanze politiche durano poco. La vicenda, iniziata con un divorzio ormai datato, resta al centro dell’attenzione per le sue ripercussioni e i continui scontri pubblici.
Riccione e Linus, una separazione che si conferma burrascosa. E che ancora lascia strascichi, nonostante il tempo che passa. Linus, al secolo, Pasquale Di Molfetta, è tornato a parlare della conclusione del rapporto tra il Comune di Riccione e Radio Deejay in occasione di una lunga intervista.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sarah Jane Ranieri: da Radio Deejay a Rai Radio Due, la voce che restaCi sono amicizie che nascono per lavoro e poi diventano qualcosa di molto più profondo.
“Se mi sposo? Quando divorzio. Manca poco, siamo ai titoli di coda. Se tutto va come deve andare, avverrà tra poco”: le parole di Ilary Blasi a Verissimo“Se mi sposo? Quando divorzio“, così Ilary Blasi ha commentato a “Verissimo” i progetti di nozze con Bastian Muller.