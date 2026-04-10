Imperia respira | 560 nuovi alberi per una città più verde e sicura

Tra il 2018 e oggi, il Comune di Imperia ha piantato 560 alberi lungo le strade e nelle aree pubbliche della città. Questa iniziativa mira a aumentare gli spazi verdi e migliorare la sicurezza ambientale urbana. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha monitorato costantemente il patrimonio arboreo nel corso degli anni. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione e tutela del territorio cittadino.

L’amministrazione di Imperia ha registrato un saldo positivo nella gestione del patrimonio naturale urbano, avendo messo a dimora 560 nuovi esemplari arborei nel periodo compreso tra il 2018 e l’attualità. Questa strategia di potenziamento del verde mira a incrementare la vivibilità della città, bilanciando le necessità di sviluppo con la tutela ambientale. Camminando per le strade di Imperia, si nota come il tessuto vegetale della città stia vivendo una fase di rinnovamento strutturale. Non si tratta solo di estetica, ma di una gestione oculata che vede, dal 2018 a oggi, un numero di nuove piantumazioni (560 alberi) decisamente superiore rispetto alle rimozioni effettuate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia respira: 560 nuovi alberi per una città più verde e sicura Per una città sempre più verde : "Piantati 1.418 alberi in un inverno. Crescono parchi e patrimonio"Il Comune nei primi tre mesi dell’anno ha piantato 1418 nuovi alberi a fronte di 25 piante rimosse nello stesso periodo. Verde urbano, oltre 240 nuovi alberi in arrivo in cittàPiantumazioni di nuovi alberi avviate dal mese di febbraio dal Comune di Pisa su tutto il territorio comunale.