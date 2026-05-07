Sul profilo social del Comune di Barlassina è stata pubblicata una lettera aperta del sindaco indirizzata al consigliere comunale. La comunicazione segue alcuni dissidi emersi durante l’ultima assemblea pubblica. Il testo, firmato dal primo cittadino, si concentra sulle regole da rispettare durante gli incontri e invita alla collaborazione tra le parti. La missiva non specifica altri dettagli sui motivi dello scontro.

Finisce sulla pagina social istituzionale del Comune di Barlassina la lettera aperta che il sindaco Paolo Vintani ha scritto al consigliere Claudio Trenta, dopo alcune scintille nell’ultima assemblea. Trenta, reso celebre dalla multa ricevuta dalla passata amministrazione per la riparazione “fai da te” di un buco in strada, mentre l’assessora all’Ecologia, Serena Ronzoni, stava ancora finendo di rispondere alla sua interrogazione sul mancato taglio di alcuni rami pericolanti nel parco frequentato dai bambini, si è alzato e se ne è andato contestando le giustificazioni fornite. Poi Trenta ha scritto una pec a sindaco, giunta e consiglio per...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lettera aperta del sindaco: "Regole da rispettare"

I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe | Audiolibro Completo in italiano

Notizie correlate

La lettera aperta del sindaco Lepore e l’appello: “Bologna non violenta e democratica ritrovi il suo orgoglio”Bologna, 11 marzo 2026 – Una mattinata per abbracciare la "Bologna non violenta e democratica".

Valerio, bimbo di quarta elementare, e la toccante lettera scritta al sindaco: “Fai rispettare questa bellissima città”Matelica, 22 aprile 2026 – Il Comune di Matelica condivide con emozione la lettera ricevuta da Valerio, alunno della classe quarta dell’istituto...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lettera aperta del sindaco: Regole da rispettare; Somma Vesuviana al voto, lettera aperta alla città del candidato sindaco Antonio Granato; Reggio Calabria, il grido silenzioso di una generazione: lettera aperta ai candidati sindaco; Dogana, inaugurazione senza stampa: una scelta discutibile alla vigilia delle elezioni.

Lettera aperta del sindaco: Regole da rispettareVintani scrive al consigliere Trenta dopo le scintille nell’ultima assemblea. Il messaggio: le manutenzioni non possono essere effettuate in autonomia. ilgiorno.it

Lettera aperta del sindaco: Caro lavoratore, ripensaci. Lo sciopero ora non aiuta. E sui social sale la rabbiaCaro Lavoratore di Conerobus ti scrivo. Il documento postato ieri mattina sulla sua pagina social dal sindaco Daniele Silvetti ha suscitato diverse reazioni. Una accorata lettera diretta ai ... ilrestodelcarlino.it

Leggi l'articolo - Monopattini elettrici, dal 16 maggio nuove regole, e nel Biellese c’è già chi ha la targa FOTO #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella - facebook.com facebook

Tende da sole: regole condominiali da rispettare per l’installazione x.com