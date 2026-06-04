Lettera aperta a Gattinoni | Lecco è di tutti non solo dei cento firmatari

Notizia in breve

Un gruppo di cento cittadini ha scritto una lettera aperta al sindaco di Lecco, affermando che la città appartiene a tutti e non solo a loro. La missiva è stata pubblicata prima del secondo turno delle elezioni comunali. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell’appello o sulle richieste rivolte al primo cittadino, né sono stati indicati i nomi dei firmatari. La comunicazione si concentra sulla volontà di sottolineare l’appartenenza collettiva della comunità.