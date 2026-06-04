Lettera aperta a Gattinoni | Lecco è di tutti non solo dei cento firmatari
Un gruppo di cento cittadini ha scritto una lettera aperta al sindaco di Lecco, affermando che la città appartiene a tutti e non solo a loro. La missiva è stata pubblicata prima del secondo turno delle elezioni comunali. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell’appello o sulle richieste rivolte al primo cittadino, né sono stati indicati i nomi dei firmatari. La comunicazione si concentra sulla volontà di sottolineare l’appartenenza collettiva della comunità.
Caro sindaco Gattinoni,ho letto l'appello dei cento cittadini che hanno deciso di sostenerla pubblicamente in vista del ballottaggio. Un'iniziativa legittima, come è legittimo che molti lecchesi continuino a credere nel progetto politico che lei rappresenta.Ma leggendo quelle parole mi è sorta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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