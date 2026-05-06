Alla vigilia degli Internazionali d’Italia, alcune tra le principali figure del tennis mondiale hanno firmato una lettera in cui si esprimono contro alcuni aspetti degli Slam, ipotizzando un possibile boicottaggio. Questa scelta ha suscitato reazioni e commenti nel circuito, portando a un forte scontro di opinioni tra i giocatori e gli organizzatori dei tornei. La vicenda si inserisce in un momento di tensione tra i protagonisti del tennis professionistico.

Alla vigilia degli Internazionali d’Italia, il clima nel circuito è stato improvvisamente scosso da prese di posizione nette e coordinate da parte di alcune delle figure più rappresentative del tennis mondiale. Le dichiarazioni di Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini e Coco Gauff hanno acceso i riflettori su un malcontento che covava da tempo, trasformandolo in una protesta strutturata e, per molti versi, senza precedenti. Al centro della contestazione vi è la gestione economica dei tornei del Grande Slam, Roland Garros, Wimbledon, US Open e Australian Open, accusati di destinare ai giocatori una quota ritenuta troppo esigua dei ricavi complessivi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I tennisti contro gli Slam: c’è l’ipotesi boicottaggio, Sinner e Alcaraz tra i firmatari di una lettera

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