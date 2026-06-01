Cento nomi per Gattinoni | Il 7 e l' 8 giugno non restiamo a guardare

Il 7 e l'8 giugno, i sostenitori di Gattinoni si mobiliteranno, senza restare a guardare. Cento nomi hanno espresso fiducia nel candidato e nella squadra, evidenziando la loro convinzione nella capacità di mantenere il consenso del 2020. La solidarietà tra i membri è stata confermata, sottolineando la loro unità e la volontà di governare insieme in vista delle prossime consultazioni.

Crediamo in Mauro Gattinoni e nella sua squadra, che ha dimostrato di mantenere il consenso del 2020 e soprattutto di essere unita e di saper governare insieme. Crediamo in Mauro Gattinoni perché insieme a lui ci impegniamo a valorizzare al meglio i tanti servizi attivati e le opere pubbliche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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