L’eterno ritorno di Silvio Berlusconi

Dal My way di Friedman al Cavaliere nero di Biondani & Porcedda, Citizen Berlusconi di Stille, Silvio di Guzzanti, B. Una vita troppo di Ceccarelli, Nel segno del Cavaliere di Vespa, a L’odore dei soldi, di Travaglio & Veltri, per citarne solo una minima parte, sono già un centinaio le biografie, i saggi politici, memoir, inchieste giornalistiche ed i libri commemorativi pubblicati sulle gesta imprenditoriali, politiche e giudiziarie di Silvio Berlusconi. A tre anni dalla scomparsa, il Cavaliere viene ora riportato in primo piano nell’attualità politica e giornalistica da Confidential il libro scoop del chigista del Corriere della Sera Marco... 🔗 Leggi su Formiche.net

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