Pier Silvio Berlusconi interviene sulla polemica scoppiata tra Corona e Mediaset, commentando le accuse e le tensioni emerse. Nel farlo, affronta anche il ritorno di Signorini alla guida di un programma di punta del gruppo, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle reazioni. La sua dichiarazione si concentra sui fatti e sui commenti ufficiali, senza lasciar spazio a supposizioni o opinioni personali.

Pier Silvio Berlusconi ha rotto il silenzio sul polverone sollevato contro Mediaset da Fabrizio Corona. Ha inoltre parlato di Alfonso Signorini, spiegando che un possibile suo rientro in azienda sarà valutato quando la magistratura avrà fatto il suo corso. E ancora, ha smentito di essersi infuriato con Fiorello per l’imitazione che lo showman ha fatto dell’ex re dei paparazzi. Infine ha dichiarato che al referendum sulla giustizia voterà “convintamente sì”. Pier Silvio Berlusconi sul polverone sollevato da Corona: “Ci siamo difesi, punto” Intervistato da Vanity Fair, Pier Silvio Berlusconi, quando gli è stato domandato un commento su quanto esternato contro Mediaset da Corona nei mesi scorsi, ha così risposto: “Non abbiamo perso tempo a gestire la questione e non ho intenzione di perderlo oggi”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio su Corona e sul ritorno di Signorini a Mediaset tra "menzogne e odio"

Articoli correlati

Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio su Signorini e CoronaDopo mesi Pier Silvio Berlusconi parla del caso Signorini e rivela che non lo sente da prima che succedesse tutto ciò.

Caso Signorini, Pier Silvio Berlusconi: “Corona? Di fronte a menzogne, insulti e odio ci siamo difesi”“Di fronte a menzogne, insulti e odio gratuito è ovvio che l’azienda ad un certo punto si è dovuta difendere.

Famiglia Berlusconi rompe il silenzio dopo lo scandalo di Corona: “Alfonso é un… #signorini

Contenuti e approfondimenti su Pier Silvio Berlusconi

Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi blinda il futuro di Checco Zalone: l'incontro, l'omaggio di Letta e il regalo speciale; Unicredit lancia l’Ops su Commerzbank, Merz dice ancora no; PALINSESTI RAI, MEDIASET, LA7 DAL 22 AL 28 MARZO 2026; Lele Mora racconta tutta la verità su Barbara D’Urso e il suo addio alla tv.

Referendum giustizia, Pier Silvio Berlusconi rompe gli indugi: Voterò convintissimamente sì, è una scelta di civiltàIl referendum sulla giustizia entra nella fase più calda della campagna e arriva anche la presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi, che annuncia ... thesocialpost.it

Pier Silvio Berlusconi su Corona e Alfonso Signorini: Aspettiamo la magistraturaDurante un incontro con la stampa, il manager ha scelto toni netti e diretti, senza lasciare spazio a interpretazioni: Di fronte a menzogne, insulti e odio, ci siamo difesi. Ma non ho voglia di perde ... comingsoon.it

Referendum, Pier Silvio Berlusconi rivela: “Ecco cosa voterò” facebook

Pier Silvio Berlusconi, 'con Striscia la Notizia siamo in pausa'. "Apprezzo il coraggio di Ricci che ha rinnovato un prodotto in onda per 37 anni" #ANSA x.com