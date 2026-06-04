Dal 5 giugno al 6 settembre, Rescaldina ospiterà la nuova edizione di LatinFiexpo, un evento dedicato alla cultura latinoamericana. La manifestazione si svolgerà in un villaggio allestito per l’occasione, con spettacoli di musica e danza, oltre a stand con cibo tipico. L’edizione precedente ha attirato migliaia di visitatori. La manifestazione si svolge nella stessa località dell’anno scorso e si conclude all’inizio di settembre.

L’estate di Rescaldina torna a parlare latino. Dal 5 giugno fino al 6 settembre riapre infatti i battenti LatinFiexpo, il grande villaggio dedicato alla musica, alla danza e alla cultura latinoamericana che lo scorso anno ha richiamato migliaia di visitatori. L’evento, organizzato da Fam Eventi con il supporto del Centro commerciale Rescaldina e del Comune, si svolgerà nell’area di 5mila metri quadrati adiacente al centro commerciale e sarà aperto ogni martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 fino alle 3 di notte. Anche per l’edizione 2026 il format vincente resta lo stesso: ballo, spettacoli, gastronomia, aperitivi, shopping e intrattenimento per tutte le età in un vero e proprio villaggio estivo capace di trasportare i visitatori nelle atmosfere dell’America Latina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’estate torna a parlare latino. Ricca l’offerta con balli e cibo

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