A Bibione il Mercato Europeo con 100 venditori da Italia e estero con ricca offerta gastronomica

A Bibione si tiene dal 3 al 6 aprile l'evento chiamato “Piazze d'Europa”, un mercato europeo di commercio ambulante organizzato da Fiva, Confcommercio metropolitana, Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle e il Comune di San Michele al Tagliamento. L'evento si svolge in piazzale Zenith e presenta circa 100 venditori provenienti dall'Italia e da altri paesi europei, offrendo un'ampia varietà di prodotti gastronomici e di altro tipo.

La prestigiosa e variegata mostra-mercato di prodotti esclusivi anche enogastronomici provenienti da numerosi Paesi europei (e non solo), oltre che da varie regioni italiane, festeggia la sua terza edizione a Bibione. Gli stand, circa cento operatori, troveranno spazio nella location di piazzale Zenith, rimanendo aperti dalle 10 alle 24. Una piazza cosmopolita i cui tratti più esotici avranno le bandiere di Brasile, dell’Ecuador o del Messico, anche se i pezzi forti verranno dal cuore del Vecchio Continente. Tantissime e di tutti i tipi le proposte degli operatori del Mercato Europeo che, con i loro sapori e colori internazionali, trasporteranno Bibione nel centro dell'Europa, con prodotti di eccellenza e tipicità nazionali, senza contare gli stand enogastronomici che permetteranno di degustare cibi e bevande da ogni Paese. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - A Bibione il Mercato Europeo con 100 venditori da Italia e estero (con ricca offerta gastronomica) Articoli correlati Scalo Milano diventa olandese. A Locate Triulzi arriva VIA Outlets con una promessa: “L’offerta premium sarà più ricca”Locate Triulzi (Milano), 22 gennaio 2026 – Gli olandesi di VIA Outlets comprano Scalo Milano Outlet & More, l’outlet metropolitano a soli 15 minuti... Mercato di Pesaro: da 333 a 243 venditori, il declino è realeIl mercato di Pesaro vive una fase di contrazione preoccupante, dove la tradizione del martedì si scontra con una realtà di spazi vuoti e bancarelle... Altri aggiornamenti su Mercato Europeo Mercato auto europeo, torna il segno più: Italia in testa, Stellantis recupera, BYD inarrestabileIl mercato europeo dell’auto lancia un segnale di ripresa, dopo un mese di gennaio negativo (-3,5%). A febbraio, secondo i dati ACEA, sono state immatricolate in Unione europea, nei Paesi EFTA e nel R ... quattroruote.it Il mercato auto europeo in rosso a gennaio (-3,5%), Stellantis +6,7%Il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) apre in rosso il 2026. Le immatricolazioni in gennaio sono state - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - ... ansa.it