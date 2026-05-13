L’estate di ViviFortezza | Offerta sempre più ricca

L’estate di Vivi Fortezza si arricchisce con una serie di eventi che si svolgeranno tra il bastione San Domenico e il piazzale della Libertà. Dal 24 luglio all’8 agosto, si terranno numerose iniziative, tra cui piccoli eventi e concerti con artisti nazionali. Le manifestazioni sono state annunciate ufficialmente e coinvolgono diverse date e location della zona.

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