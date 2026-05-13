L’estate di ViviFortezza | Offerta sempre più ricca

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estate di Vivi Fortezza si arricchisce con una serie di eventi che si svolgeranno tra il bastione San Domenico e il piazzale della Libertà. Dal 24 luglio all’8 agosto, si terranno numerose iniziative, tra cui piccoli eventi e concerti con artisti nazionali. Le manifestazioni sono state annunciate ufficialmente e coinvolgono diverse date e location della zona.

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L’estate di Vivi Fortezza adesso è ufficiale: tanti piccoli eventi al bastione San Domenico e concerti con artisti nazionali nel piazzale della Libertà dal 24 luglio all’8 agosto. Sinergia in primis fra l’amministrazione comunale e i Propositivo, organizzazione che si avvale, come sottolineato alla presentazione del calendario, anche dei conosciuti B-Side, che operano nell’intrattenimento sia a Siena che in Valdelsa, che del Teatro Verdi di Montecatini. "L’amministrazione comunale – ha esordito il sindaco Nicoletta Fabio – si impegna in uno dei luoghi iconici della città, a sostegno di un programma densi di eventi ma anche di progetti che copriranno l’estate, con la collaborazione dei Teatri di Siena, di Siena Jazz e dell’Accademia Chigiana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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