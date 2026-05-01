Palazzo di Varignana Cena con lo chef dagli Usa

A Palazzo di Varignana, rinomato resort e azienda agricola immersa nelle colline, si è svolta una cena speciale con uno chef proveniente dagli Stati Uniti. L'evento ha visto la partecipazione di ospiti e appassionati di cucina, che hanno potuto assaporare piatti preparati con tecniche e ingredienti di origine americana. La serata ha combinato momenti di convivialità a momenti dedicati alla gastronomia d’autore.

Tra solidarietà e cucina d’autore, Palazzo di Varignana, resort e azienda agricola sulle colline bolognesi, ospiterà il prossimo 7 maggio una cena benefica a bordo dello scenografico Treno Reale, ristorante all’interno di un’autentica carrozza del 1921, il cui restauro richiama l’eleganza dei convogli reali dei Savoia. Ospite speciale della serata sarà Michele Casadei Massari, chef e owner di Lucciola a New York, ristorante dell’Upper West Side, affermatosi come uno degli indirizzi più riconoscibili della cucina italiana contemporanea negli Stati Uniti, premiato nel 2026 con le Tre Forchette Gambero Rosso. Nato a Riccione e formatosi in.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palazzo di Varignana. Cena con lo chef dagli Usa Notizie correlate Mercato coperto, sold out la cena con lo chef Andrea MainardiUn evento speciale vedrà protagonista lo chef showman Andrea Mainardi, al centro di una cena a quattro mani insieme al cuoco Giuseppe Fummi Oggi,... Palazzo di Varignana si svela al Vinitalydi Marina Santin Palazzo di Varignana porta a Vinitaly l’evoluzione del suo progetto enologico che, sviluppato su 57 ettari di vigneti sui colli... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Palazzo di Varignana. Cena con lo chef dagli Usa; Palazzo di Varignana, cena benefica sul Treno Reale con lo chef Michele Casadei Massari; La rivoluzione gastronomica di Palazzo di Varignana; Apre la prima vera pizzeria di Positano, le pizze saranno firmate da Ivano Veccia. Palazzo di Varignana, cena benefica sul Treno Reale con lo chef Michele Casadei MassariIl 7 maggio, Palazzo di Varignana ospita una cena benefica sul Treno Reale con lo chef Casadei Massari, a sostegno della Fondazione Sant'Orsola di Bologna ... horecanews.it Da New York a Palazzo di Varignana: Michele Casadei Massari ospite al Treno Reale per una cena-evento a sostegno della Fondazione Sant’Orsola di Bologna Il 7 maggio il resort sui colli bolognesi ospiterà lo chef romagnolo, fondatore del ristorante Luccio - facebook.com facebook EVENTI - Il 7 maggio, #PalazzodiVarignana ospita una cena benefica sul Treno Reale con lo chef Casadei Massari, a sostegno della Fondazione Sant'Orsola di Bologna #horeca #foodservice #cenabenefica #trenoreale x.com