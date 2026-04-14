Ogni anno, milioni di persone intraprendono viaggi on the road, ma per migliaia di esse il tragitto non prevede un ritorno. Parte da questa inquietante premessa statistica il trailer ufficiale di Passenger, il nuovo thriller soprannaturale diretto dal maestro dell’orrore norvegese André Øvredal. La trama segue una giovane coppia, interpretata da Jacob Scipio (Bad Boys: Ride or Die) e Lou Llobell (Foundation), che durante un’avventura in camper assiste a un incidente stradale mortale. Convinti di essersi lasciati l’orrore alle spalle riprendendo la marcia, i due scoprono presto che qualcosa di invisibile e demoniaco è riuscito a salire a bordo.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Passenger: il terrore corre sull’autostrada nel primo trailer italiano del nuovo film di André Øvredal

"Juventus. Primo amore": guarda il trailer del nuovo film sui bianconeriIl 16, il 17 e il 18 febbraio sarà trasmesso al cinema il nuovo film sui bianconeri.

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