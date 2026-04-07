Lepore negli Usa | FdI attacca sul degrado il sindaco replica Fatevi un esame di coscienza

Il viaggio negli Stati Uniti del sindaco di una città italiana ha scatenato una reazione politica locale. Il partito di centrodestra ha criticato il presunto degrado, mentre il primo cittadino ha risposto invitando gli avversari a riflettere sulle proprie responsabilità. Lo scontro si è sviluppato nelle ultime settimane, attirando l’attenzione dei media e alimentando un confronto tra le parti coinvolte.

Polemica sul viaggio oltreocano del primo cittadino: Cavedagna accusa, Lepore difende la missione tra incontri istituzionali e cooperazione internazionale Il viaggio negli Stati Uniti del sindaco Matteo Lepore accende lo scontro politico sotto le Due Torri. Da un lato Fratelli d’Italia - che già aveva presentato un'interrogazione per fare luce su chi abbia sostenuto le spese della trasferta oltreoceano - attacca duramente parlando di propaganda e città “abbandonata al degrado”, dall’altro il primo cittadino respinge le accuse e rivendica il valore istituzionale della missione. A sollevare la polemica è il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna, che punta il dito contro l’assenza del sindaco in città. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bufera sul viaggio di Lepore negli Usa dai sindaci dem. FdI: “Gita pagata dai cittadini?”Cinque giorni tra Washington, Baltimora, Minneapolis e New York: la “gita americana” del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, così come l’ha definita...

Lazio, Mattioli attacca: “Si devono fare un esame di coscienza, dove vogliono e pensano di…” Orsi replica duramenteNonostante lo stadio “Olimpico” continua ad essere semivuoto, il sostegno dei tifosi della Lazio non manca mai, come successo mercoledì sera durante...

Temi più discussi: Lepore a Minneapolis. La visita al sindaco che ha sfidato Trump. Ma è polemica sui costi; Tu vuò fà l’americano: scontro FdI-Pd sul viaggio di Lepore; Scritte e minacce di morte a Lepore sui muri della sede Pd. Il sindaco: Non mi farò intimidire; Prima Lepore, ora Cavedagna: sui social l’attacco con il riferimento a Piazzale Loreto.

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Lepore arriva a New York. FdI: Chiarisca le speseProsegue il viaggio del sindaco Matteo Lepore negli Stati Uniti, ieri a New York per una serie di incontri ... msn.com

LEPORE IN VIAGGIO NEGLI USA, MENTRE BOLOGNA È COMPLETAMENTE PARALIZZATA E NEL CAOS. La priorità del Sindaco dovrebbe essere di trovare soluzioni immediate ai problemi della città. In questi giorni Bologna è completamente paralizza - facebook.com facebook