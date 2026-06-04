Nella sua prima enciclica, il papa ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, sottolineando il potere che questa tecnologia può esercitare. La riflessione si concentra sulle implicazioni etiche e sociali, senza entrare in dettagli tecnici. Il testo evidenzia come il papa abbia adottato un tono più politico del previsto, discutendo di responsabilità e controllo nel rapporto tra uomo e innovazione digitale.

Oltre che di intelligenza artificiale, nella sua prima enciclica ha parlato del potere che ne deriva e del nuovo ordine mondiale, con riferimenti impliciti alle politiche di Trump Con la sua enciclica Magnifica Humanitas, pubblicata il 25 maggio, papa Leone XIV ha tra le altre cose chiarito la scelta del nome che ha voluto assumere da pontefice. Leone XIII infatti fu il papa che con l’enciclica Rerum Novarum del 1891 analizzò le ricadute sociali della rivoluzione industriale. Anche Leone XIV, nella sua prima enciclica, parla di una rivoluzione, quella avviata dalla diffusione delle intelligenze artificiali (AI), e lo fa con accenni a contesti che conosce molto da vicino. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Leone XIV è un papa più politico di quanto sembrasse

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Papa Leone XIV rilancia una tradizione con messaggio di Natale multilingue

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Condivido le parole di Papa Leone XIV. Aiutare i giovani a riconoscere e valorizzare le differenze tra uomo e donna non è un ostacolo alla libertà ma uno strumento indispensabile per costruire relazioni autentiche e rispettose, famiglie solide e una società più x.com

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La tecnologia non è di per sé un male ma, concretamente, non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa: pubblicata Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV dedicata all'intelligenza artificiale : r/ItalyInf reddit

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