Durante un volo verso Algeri, il Papa ha dichiarato di non avere timore dell’amministrazione Trump e ha precisato che continuerà a parlare pubblicamente del messaggio del Vangelo. La dichiarazione è stata riportata dai media vaticani, che hanno riferito le sue parole rivolte ai giornalisti presenti a bordo. Il Papa ha sottolineato di non essere un politico e di non temere eventuali reazioni legate alle sue affermazioni.

“Io non ho paura dell’amministrazione di Trump. Continuerò a parlare a voce alta del messaggio del Vangelo, quello per cui la Chiesa lavora”: così, come riportato dai media vaticani, Papa Leone XIV risponde al presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti sul volo verso Algeri. Il Papa ai giornalisti: “Non voglio entrare in un dibattito con Trump”. “Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in un dibattito con lui”, ha osservato il Pontefice, in riferimento al presidente. “Non penso che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo. Io continuo a parlare forte contro la guerra, cercando di promuovere la pace, promuovendo il dialogo e il multilateralismo con gli Stati per cercare soluzioni ai problemi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Papa Leone XIV replica a Trump: “Non ho paura. Non sono un politico, parlo di Vangelo”

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Papa Leone XIV risponde all'attacco del presidente americano: «Io non ho paura dell'amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra»I giornalisti che sono sul volo al seguito del pontefice lo definiscono molto sereno.

Papa Leone XIV replica a Trump: Non ho paura della sua amministrazione. Il Vangelo non deve...