Trump contro Leone XIV | Un debole e un pessimo politico senza di me non sarebbe Papa

Il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato dichiarazioni durissime nei confronti di Papa Leone XIV, definendolo un politico debole e senza capacità, aggiungendo che senza il suo intervento non sarebbe diventato Papa. La presa di posizione si inserisce in un contesto di polemiche pubbliche tra le parti, con dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dei media internazionali. La discussione ha suscitato reazioni di vario tipo, senza comunque portare a sviluppi concreti immediati.

Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a Papa Leone XIV. Con un lungo post sul social Truth, di ritorno dalla Florida a bordo del suo Air Force One, il leader della Casa Bianca ha sparato a zero sul pontefice, suo connazionale americano, definendolo “un debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”, aggiungendo inoltre che “senza di me non sarebbe papa”. “Parla della paura nei confronti dell’amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica, e tutte le altre organizzazioni cristiane, hanno provato durante il Covid, quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose”, si legge nel lungo post, in risposta alle dichiarazioni che facevano riferimento alla guerra in Iran del pontefice.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Trump attacca Papa Leone XIV: "È debole e pessimo, se non fossi alla Casa Bianca non sarebbe in Vaticano" Leggi anche: Trump attacca il Papa: "Debole e pessimo in politica estera. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano" Multi SubHe Had to Be Executed 10 Times to Go Home—But the Emperor Refused to Kill Him