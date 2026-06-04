Leone XIV cancella Jorge Bergoglio ecco chi è questa donna

Il nuovo pontefice statunitense ha annunciato di aver rimosso il nome di Jorge Bergoglio dal suo ruolo. Il 2 giugno, giorno di impegno lavorativo, segna anche il passaggio di consegne nella guida della Chiesa. Pur vivendo nel centro di Roma, il papa proveniente dagli Stati Uniti rappresenta un collegamento con una repubblica lontana nel tempo e nello spazio, ispirata alle idee di Aristotele sulla polis.

Per il Pontefice che viene dagli Stati Uniti il 2 giugno è anche un giorno di lavoro. Vive sì nel cuore di Roma, ma viene da una repubblica lontana, anche nel tempo, radicata (idealmente) nella «politeia» di Aristotele. Così, scambiati auspici e cortesie con la Repubblica italiana, Papa Leone XIV si è messo al desco per nominare il nuovo prefetto del dicastero per la Comunicazione vaticana. È María Montserrat Alvarado, che il 1° novembre, Ognissanti, subentrerà a Paolo Ruffini alla guida dell’organismo creato da Papa Francesco nel giugno 2015 per tenere assieme radio, giornale, online, Sala Stampa ed editoria vaticane. Nata a Città del. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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