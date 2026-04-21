Un anno fa moriva papa Francesco Leone XIV | Raccogliamo l' eredità di Bergoglio promuovendo la fratellanza

Un anno fa si è spento papa Francesco, noto anche come Leone XIV. In occasione dell'anniversario, il pontefice ha condiviso un messaggio su X, ricordando il suo predecessore e invitando a continuare il suo lavoro promuovendo la fratellanza tra le persone. La comunicazione si è concentrata sulla memoria e sull'eredità lasciata dal papa defunto, senza ulteriori approfondimenti o analisi.

"Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro Papa Francesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuovendo la fratellanza tra tutti gli uomini e le donne". Così Leone XIV ricorda il suo predecessore in un post pubblicato su X., Nel giorno in cui si ricorda il primo anniversario della morte di papa Francesco, Leone lascia l'Angola e vola in Guinea Equatoriale, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Africa, che terminerà giovedì.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Un anno fa moriva papa Francesco, Leone XIV: "Raccogliamo l'eredità di Bergoglio promuovendo la fratellanza" Notizie correlate Leggi anche: Un anno fa moriva Papa Francesco, un Pontificato con al centro gli ultimi Papa Francesco, un anno fa Jorge Mario Bergoglio morto il 21 aprile 2025, era Pasquetta. L'anno prima era stato al G7 di FasanoIl giorno prima, a Pasqua, molto ammalato, volle tenere la sua presenza pubblica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il ricordo di Francesco, Marco Impagliazzo: Un anno fa moriva il papa del popolo.; Un anno fa moriva Francesco, il Papa degli ultimi e della pace; Un anno fa moriva Papa Francesco. Gli sciacalli mangiano ancora; Un anno fa moriva papa Francesco: oggi la messa a Santa Maria Maggiore e il messaggio di Leone. Un anno fa moriva Papa Francesco, l'ultimo saluto ai fedeli a PasquaRoma, 21 apr. (askanews) - Un anno fa, il 21 aprile 2025, moriva Papa Francesco. Nelle immagini l'ultimo abbraccio ai fedeli per Pasqua. stream24.ilsole24ore.com Un anno fa la morte di Papa Francesco, oggi la messa a Santa Maria Maggiore e il messaggio di Leone XIVA distanza di un anno, in seguito all'esplosione di ulteriori conflitti, il suo grido di pace è riecheggiato più forte che mai. msn.com Il San Lorenzo ricorda Papa Francesco a un anno dalla morte: il dettaglio sulla maglia e l'omaggio commosso dei tifosi facebook Un anno dalla scomparsa di Papa Francesco. Ricordiamo il suo pontificato nel segno del dialogo, della solidarietà e dell’attenzione verso gli ultimi. L’esempio di una fede vissuta con umanità e coraggio. Rivolgiamo anche a lui una preghiera per la pace. x.com