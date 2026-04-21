A un anno dalla morte del Papa precedente, il mondo cattolico si trova a dover affrontare un cambiamento di leadership con l’ascesa di Leone XIV. La Chiesa si trova in una fase di transizione, tra l’eredità lasciata dal pontificato passato e le sfide che derivano dall’attuale gestione del papato. La nuova guida si inserisce in un contesto di continuità e di mutamento, con le implicazioni che ne derivano ancora da definire.

A un anno dalla scomparsa di Bergoglio, il mondo cattolico affronta la transizione verso la guida di Leone XIV, tra il vuoto lasciato dal precedente Pontefice e le nuove dinamiche di potere che caratterizzano l’attuale gestione della Chiesa. La continuità dell’istituzione si manifesta attraverso l’elezione di una figura che, pur partendo da una percezione iniziale di rigidità diplomatica, sta cercando di affermare la propria autorità in un clima di forte partecipazione emotiva dei fedeli. L’eredità di un pontificato segnato dalla semplicità e dal perdono. Il passaggio di testimone tra i vertici della Chiesa non è solo un atto burocratico, ma un evento che scuote profondamente la dimensione umana dei credenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiesa in bilico: l’eredità di Bergoglio e la sfida di Leone XIV

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