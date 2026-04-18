Golden Gala 2026 tre nuovi ori olimpici a Roma | Crouser sfida Fabbri Kerr vola in alto Yavi nei 5000 con Battocletti

Il Golden Gala 2026 si svolgerà il 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, con la partecipazione di tre atleti di rilievo internazionale. Tra loro ci sono il lanciatore di peso con tre medaglie d’oro olimpiche, un salto in alto e una atleta impegnata nei 5000 metri. La manifestazione vede coinvolti anche altri atleti di spicco, tra cui Fabbri, Battocletti e Kerr, pronti a competere nelle rispettive discipline.

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 continua ad arricchirsi di campioni straordinari. Tre nuovi ori olimpici si aggiungono al cast della serata del 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma: lo statunitense Ryan Crouser nel peso, il neozelandese Hamish Kerr nel salto in alto e il bahrenita Winfred Yavi nei 5000 metri. Si uniscono ai nomi già annunciati nelle scorse settimane: Noah Lyles, Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Keely Hodgkinson, Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Golden Gala 2026: tre stelle mondiali accendono RomaCosa: Tre nuovi campioni olimpici (Crouser, Kerr e Yavi) arricchiscono il parterre del Golden Gala Pietro Mennea 2026. Golden Gala Pietro Mennea 2026: Keely Hodgkinson sfida i 400 metri a Roma il 4 giugnoIl cast del Golden Gala Pietro Mennea 2026 si arricchisce di un altro nome di altissimo livello. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Golden Gala 2026: tre stelle mondiali accendono Roma; Golden Gala: Hodgkinson alla prova dei 400; Atletica, Keely Hodgkinson sarà in gara al Golden Gala sui 400 metri; Crouser, Kerr, Yavi: altri 3 ori olimpici a Roma. Atletica, Keely Hodgkinson sarà in gara al Golden Gala sui 400 metriAl Golden Gala Pietro Mennea 2026 di atletica leggera, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, sarà presente anche la campionessa ... oasport.it L'olimpionica Hodgkinson sfida i 400 metri al Golden Gala di RomaAl Golden Gala Pietro Mennea 2026, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale di atletica leggera, la campionessa olimpica degli 800 metri, Keely Hodgkinson, sarà protagonista. L' ... it.blastingnews.com , , : Verso la notte da sogno del Golden Gala il 4 giugno: la leggenda del peso incontra l’azzurro Fabbri, il saltatore in alto trova Sioli, super sfida per la siepista nei 5000 con Battocletti LEGGI - facebook.com facebook #Furlani punta Europei e Golden Gala: "Con la testa non hai limiti" x.com