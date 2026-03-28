Milly Carlucci l’annuncio ufficiale su Selvaggia Lucarelli e il suo futuro a Ballando con le stelle

Durante l’ultima puntata di Tv Talk, condotto da Mia Ceran, è stato trasmesso un collegamento con Milly Carlucci da Roma. La conduttrice, impegnata con la nuova edizione di Canzonissima, ha parlato di Selvaggia Lucarelli e del suo ruolo futuro a Ballando con le stelle. La conversazione si è concentrata sulle questioni legate alla trasmissione e alle figure coinvolte.

Nel corso dell’ultima puntata di Tv Talk, il programma di analisi televisiva condotto da Mia Ceran, è intervenuta in collegamento da Roma Milly Carlucci, attualmente impegnata con la nuova edizione del programma Canzonissima. La conduttrice ha commentato con prudenza i buoni ascolti registrati dal debutto, sottolineando come il percorso sia ancora lungo e tutto da costruire. “Abbiamo fatto solo una puntata, quindi non si sciolgono mai le campane a festa dopo solo una puntata. Ce n’è da fare una serie. Noi siamo qui a lavorare a testa bassa per portare a casa un risultato per l’azienda”, ha dichiarato, mantenendo un profilo basso nonostante i numeri incoraggianti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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