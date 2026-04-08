Incendio divampa nelle case popolari | stabile sgomberato e famiglie senza casa

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile all’interno di un complesso di case popolari nell’hinterland nord-est di Milano. Le fiamme hanno coinvolto un edificio, portando allo sgombero immediato dello stabile e lasciando senza un tetto alcune famiglie che vi abitavano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Incendio a Cologno Monzese, nell'hinterland nord-est di Milano, verso le tre e mezza di pomeriggio di mercoledì 8 aprile. Le fiamme sono divampate in via Giordano, in tre appartamenti delle case comunali. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Evacuato lo stabileÈ stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Incendio divampa in un garage. Famiglia si ritrova senza casaNotte di lavoro quella tra domenica e ieri a causa di un incendio scoppiato in via Cardinal Testa al civico 6 dove, domenica sera intorno alle 22, si... Case popolari, nel modenese 3400 famiglie in attesa di casa. “Dati allarmanti”Pulitanò e Arletti (FdI) attaccano la Regione sul tema degli Erp: "Le politiche abitative della sinistra sono fallimentari" L'Edilizia Residenziale... Temi più discussi: Divampa un incendio nei boschi: fiamme a pochi metri dalle case - BresciaToday; Fiamme in un appartamento, evacuato il palazzo per precauzione; Incendio divampa nel bosco, fiamme nella notte; Divampa incendio in casa, anziana muore intossicata - POP. Incendio divampa nelle case popolari: stabile sgomberato e famiglie senza casaIl rogo è partito da un alloggio al primo piano: l'amministrazione di Cologno Monzese cerca ora una sistemazione per i residenti degli appartamenti dichiarati inagibili ... milanotoday.it Incendio divampa sul tetto di una casaCASTIRAGA VIDARDO Allarme scattato intorno alle 13.15, coinvolti diversi mezzi. ilcittadino.it Youssef diventa maggiorenne. Le tutele decadono. Finisce nel carcere più sovraffollato d’Italia. In una notte di settembre, un incendio divampa in cella. Ecco cosa accade quando il carcere sostituisce la cura Gattabuia è un podcast di Domani prodotto con Em - facebook.com facebook Un drone colpisce una riserva di petrolio in Iraq. Divampa un vasto incendio, ingenti i danni. #ANSA x.com