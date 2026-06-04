Legge regionale 4 agosto 1995 e nomine dell’8 giugno

Il Consiglio regionale ha approvato l’8 giugno una serie di provvedimenti amministrativi, tra cui le nuove nomine negli organismi regionali. La discussione si è concentrata sulla legge regionale del 4 agosto 1995, che regola le nomine e le funzioni di tali organismi. La delibera riguarda l’assegnazione di incarichi e la composizione di vari organi istituzionali, con decisioni adottate durante la seduta.

Legge regionale 4 agosto 1995 e nuove nomine negli organismi regionali: l’8 giugno in Consiglio la serie di provvedimenti amministrativi. La Legge regionale 4 agosto 1995 disciplina il funzionamento degli organi amministrativi e consultivi della Regione Calabria. Questa cornice normativa sostiene le nomine che il Consiglio regionale affronterà nella 10ª seduta dell’8 giugno 2026. La seduta sarà interamente dedicata al rinnovo di organismi strategici. Riguarderà la rappresentanza professionale, la tutela dei prodotti identitari, la governance delle società partecipate e il monitoraggio di fenomeni sociali rilevanti. Il documento ufficiale dell’Ordine del Giorno elenca sette proposte di provvedimento amministrativo, tutte di iniziativa d’Ufficio, che richiedono l’espressione dell’Aula. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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