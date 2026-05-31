Le previsioni di lungo periodo dell’Aeronautica Militare indicano un’estate con condizioni meteo instabili. A giugno, luglio e agosto si prevedono frequenti piogge e temporali, con temperature che potrebbero essere superiori alla media in alcune settimane. Le fasi di caldo anticipato si alternano a periodi di pioggia intensa, senza segnali di stabilità climatica. Dopo un inverno più attivo del normale e una primavera variabile, il periodo estivo si prospetta caratterizzato da variabilità.

Dopo un inverno definito “non particolarmente freddo ma molto attivo” e una primavera caratterizzata da fasi alterne tra piogge, caldo anticipato e temporali, le prime indicazioni sul meteo estivo delineano uno scenario tutt’altro che stabile. Le proiezioni elaborate con il contributo dell’Aeronautica Militare e dei modelli climatici internazionali indicano un’estate 2026 potenzialmente più calda della media, con fasi di instabilità soprattutto nella prima parte della stagione. Un quadro che si inserisce in una tendenza ormai ricorrente negli ultimi anni: alternanza tra ondate di calore intense e fenomeni temporaleschi improvvisi anche violenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Che tempo farà a giugno, luglio e agosto: le previsioni di lungo periodo dell’Aeronautica Militare

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Mercoledì 20 maggio 2026 - Previsioni meteo Italia di domani

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