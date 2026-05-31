Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, le temperature saranno sopra la media stagionale a giugno, luglio e agosto, con ondate di caldo più intense rispetto agli anni precedenti. Le precipitazioni saranno più concentrate nei mesi centrali dell’estate, con possibili piogge temporalesche. Le previsioni indicano anche un aumento dei giorni di afa e umidità elevata, in particolare a luglio e agosto. Le condizioni meteo potrebbero influenzare le attività all’aperto e le vacanze estive.

Se stai già facendo programmi tra weekend fuori porta, ferie e giornate da vivere all’aperto, c’è una cosa che conviene mettere in agenda insieme alle date: la tendenza meteo. Dopo un inverno definito “non particolarmente freddo ma molto attivo” e una primavera a fasi alterne tra piogge, caldo anticipato e temporali, le prime indicazioni sull’estate non raccontano una stagione tutta uguale. Le proiezioni elaborate con il contributo dell’ Aeronautica Militare e dei modelli climatici internazionali descrivono infatti un’estate 2026 potenzialmente più calda della media, ma con una dose di instabilità soprattutto nella prima parte. Uno scenario ormai familiare: caldo intenso e, a tratti, temporali improvvisi anche forti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Che tempo farà a giugno, luglio e agosto: le tendenze meteo dell’Aeronautica Militare

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