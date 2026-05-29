Nuova legge elettorale Bignami bis in aula il 26 giugno | come cambia il voto in Italia

Il Parlamento ha programmato per il 26 giugno l'esame della nuova legge elettorale, nota come Bignami bis. La proposta prevede un bonus di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. La soglia di sbarramento è fissata al 42%. Sono stati confermati alcuni elementi, mentre altri aspetti sono stati modificati o eliminati. La discussione si svolgerà nelle prossime settimane.

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Nuova legge elettorale, dove eravamo rimasti

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