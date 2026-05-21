Legge elettorale verso il Bignami-bis con premio al 42%

La maggioranza si muove rapidamente sulla legge elettorale e sta valutando di proporre una versione rivista del testo già esistente. La proposta, nota come Bignami-bis, prevede un premio di maggioranza al 42%. La nuova versione del documento, inizialmente presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, sta ottenendo attenzione all’interno delle forze politiche coinvolte. Al momento, non ci sono modifiche ufficiali approvate, ma l’attenzione si concentra sulla possibile introduzione di questa revisione.

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Sprint della maggioranza sulla legge elettorale. Si fa avanti l’idea di presentare una nuova versione del testo originario che ha come primo firmatario il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Una nuova versione che, al termine della discussione generale, diventerà il testo base da cui partire per la riforma elettorale. Confermato l'impianto di un proporzionale con premio di maggioranza, ma la soglia minima per accedervi dovrebbe passare dal 40% al 42% e sparisce il ballottaggio, inizialmente previsto nel caso in cui nessuna delle due coalizioni raggiungesse la quota per il premio. Il tetto massimo di parlamentari a cui si può accedere dovrebbe calare da 230 a 220-222, ma il premio rimarrebbe comunque di 70 deputati e 35 senatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Legge elettorale, verso il Bignami-bis con premio al 42% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Legge elettorale, Forza Italia vuole abbassare il premio al 10%. Ma Tajani smorza: «Nel centrodestra c’è condivisione complessiva»Forza Italia vuole abbassare al 10% il premio di maggioranza della nuova legge elettorale. Ronzulli e la nuova legge elettorale: "Calibrare il premio di maggioranza"di Simone Arminio ROMA Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, partiamo dalla fine: la legge elettorale si farà? "Il Paese ha bisogno di chiarezza... Legge elettorale, verso il Bignami-bis con premio al 42%Si fa avanti l’idea di presentare una nuova versione del testo originario che non prevede più il ballottaggio e che alza al 42% la soglia minima per ottenere il premio di maggioranza ... msn.com La maggioranza prepara il testo base della legge elettorale, verso un premio al 42%Maggioranza al lavoro sulla legge elettorale, in vista della presentazione del testo base che arriverà al termine della discussione generale. Secondo quanto si apprende, il Bignami-bis conterrà già ... ansa.it