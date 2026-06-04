Legge 104 | i limiti tra assistenza e rischio licenziamento
La legge 104 prevede permessi per assistenza a persone con disabilità, ma esistono limiti precisi tra uso legittimo e abuso. È considerato legittimo il permesso per attività di cura diretta e continuativa, mentre l’abuso si verifica se si sfruttano i permessi per motivi personali o lavorativi. Il licenziamento per giusta causa può essere applicato se si riscontrano comportamenti fraudolenti o attività che compromettano la fiducia del datore di lavoro.
Come distinguere un permesso legittimo da un abuso punibile?. Quali attività specifiche rendono il licenziamento per giusta causa inevitabile?. Cosa può fare un investigatore privato per dimostrare l'abuso?. Come proteggere il proprio posto di lavoro durante le commissioni?.? In Breve Sentenza Cassazione 19580 del 19 luglio 2019 tutela flessibilità e dignità del caregiver.. Ordinanza Cassazione 2235 del 25 gennaio 2023 tutela i turnisti notturni.. Uso permessi per viaggi o seconde attività comporta licenziamento per giusta causa.. Necessità di certificazioni mediche per dimostrare continuità assistenza Legge 104 del 1992..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
LEGGE 104 2026. COSA CAMBIA. MAGGIORI CONTROLLI
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