Legge 104 | i limiti tra assistenza e rischio licenziamento

Notizia in breve

La legge 104 prevede permessi per assistenza a persone con disabilità, ma esistono limiti precisi tra uso legittimo e abuso. È considerato legittimo il permesso per attività di cura diretta e continuativa, mentre l’abuso si verifica se si sfruttano i permessi per motivi personali o lavorativi. Il licenziamento per giusta causa può essere applicato se si riscontrano comportamenti fraudolenti o attività che compromettano la fiducia del datore di lavoro.