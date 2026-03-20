Mobilità docenti 2026 27 | Precedenza per assistenza familiare con legge 104 92

Per l'anno scolastico 202627, nelle procedure di mobilità dei docenti, viene data priorità a chi deve assistere un familiare con invalidità grave riconosciuta ai sensi della legge 10492. La normativa prevede che, nelle richieste di trasferimento e assegnazione, si tenga conto della necessità di supporto a queste persone. La certificazione di invalidità grave costituisce elemento determinante per l'assegnazione di questa precedenza.

Il docente che ha la necessità di assistere un familiare beneficiario della Legge 10492, per il quale è stata certificata la connotazione di gravità con il riconoscimento dell’art.3 comma 3, ha diritto ad usufruire della precedenza per il trasferimento nel comune di residenza dell’assistito. L'articolo Mobilità docenti 202627: Precedenza per assistenza familiare con legge 10492. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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