Trasferimento con precedenza | quando si applica quella per assistenza al coniuge con art3 comma 3 della legge 104 92

Nel settore della mobilità, esiste una precedenza specifica per chi si prende cura di un coniuge con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 10492. Questa priorità è prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e si applica in caso di trasferimenti del personale. Si tratta di una delle precedenze considerate nelle procedure di mobilità tra le istituzioni.

Tra le precedenze previste nel CCNI sulla mobilità c'è anche quella per l'assistenza ad un familiare con disabilità grave, beneficiario della Legge 10492. Vediamo le condizioni necessarie per usufruirne L'articolo Trasferimento con precedenza: quando si applica quella per assistenza al coniuge con art.3 comma 3 della legge 10492. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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