Legalità e informazione | carabinieri e RomaToday dialogano con i ragazzi del liceo Francesco d' Assisi

Un incontro rivolto alla cultura della legalità, per sensibilizzare i ragazzi sul tema della prevenzione della devianza giovanile e sul valore della cittadinanza attiva. I carabinieri nella mattina di giovedì 4 giugno hanno incontrato gli studenti del liceo scientifico statale Francesco D'Assisi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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