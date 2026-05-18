Ad Assisi la 24esima edizione del concerto Con il cuore nel nome di Francesco I progetti sostenuti
Nell’anno dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, i frati del Sacro Convento rinnovano la propria vicinanza ai bisognosi in Italia e nelle periferie del mondo con la 24esima edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. Quest’anno i fondi raccolti sosterranno 23 progetti in 14. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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