Ad Assisi la 24esima edizione del concerto Con il cuore nel nome di Francesco I progetti sostenuti

Da perugiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’anno dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, i frati del Sacro Convento rinnovano la propria vicinanza ai bisognosi in Italia e nelle periferie del mondo con la 24esima edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. Quest’anno i fondi raccolti sosterranno 23 progetti in 14. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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