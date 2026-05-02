Colleferro alunni del liceo Marconi a scuola di legalità con i carabinieri

A Colleferro, studenti di un liceo locale hanno partecipato a due giornate di incontri formativi con i carabinieri, in occasione della Giornata dello Studente. Circa cento ragazzi hanno preso parte a sessioni dedicate a temi legati alla legalità e alla sicurezza, tenutes nell’istituto superiore. L'iniziativa si è svolta nelle giornate del 29 e 30 aprile, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su questioni di interesse pubblico.