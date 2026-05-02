Colleferro alunni del liceo Marconi a scuola di legalità con i carabinieri
A Colleferro, studenti di un liceo locale hanno partecipato a due giornate di incontri formativi con i carabinieri, in occasione della Giornata dello Studente. Circa cento ragazzi hanno preso parte a sessioni dedicate a temi legati alla legalità e alla sicurezza, tenutes nell’istituto superiore. L'iniziativa si è svolta nelle giornate del 29 e 30 aprile, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su questioni di interesse pubblico.
Due giorni di formazione, cento ragazzi in platea, temi che scottano. Nei giorni 29 e 30 aprile, nell'ambito della Giornata dello Studente presso l'Istituto Superiore di Istruzione "G. Marconi" di Colleferro, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, affiancati dai colleghi del Raggruppamento.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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