Meloni invita a cena Salvini e Tajani | vertice a tre dopo la sconfitta al referendum La premier teme un calo nei sondaggi

Dopo la sconfitta nel referendum, la premier ha organizzato una cena informale con il leader della Lega e il ministro degli Esteri. L'incontro si è svolto lontano dai luoghi istituzionali e non ha avuto carattere ufficiale. La riunione ha coinvolto i tre esponenti politici senza comunicati o annunci pubblici, in un momento in cui si discute anche di possibili ripercussioni sui sondaggi.

Non una riunione ufficiale e nemmeno un vertice convocato a Palazzo Chigi, ma una cena lontano dai riflettori. Nella villa romana di Giorgia Meloni, a sud della Capitale, si sono ritrovati venerdì sera i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Un incontro informale nei toni, ma carico di significato politico, arrivato poche ore dopo il Consiglio dei ministri. La sconfitta al referendum. Al centro della discussione, neanche a dirlo, c’è la sconfitta al referendum sulla giustizia. Un passaggio che ha incrinato gli equilibri della maggioranza e acceso nuove tensioni interne, in particolare dentro Fratelli d’Italia e Forza Italia, come testimoniato dalle dimissioni – tra gli altri – di Andrea Delmastro e Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Nei sondaggi politici lieve calo per Meloni mentre Vannacci e Tajani azzoppano SalviniI sondaggi politici mostrano come i tre grandi partiti sul podio del consenso siano in calo: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni va al 29,7%...

“L’inizio della fine per Giorgia Meloni”. Referendum, arriva l’attacco shock alla premier dopo la sconfittaLa vittoria del No al referendum sulla giustizia continua a produrre reazioni nel mondo politico e culturale.

Tutto quello che riguarda Meloni invita

Discussioni sull' argomento Meloni: 'Delmastro leggero, i cittadini valuteranno se c'è stata una manina'; La telefonata Meloni-Santanchè e i timori per le inchieste dei pm. Tentazione di chiederne la rimozione al Quirinale; Meloni: Santanché faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi. Il pressing sulla ministra, ma lei vuole rimanere; Santanchè lascia il governo, le dimissioni 22 ore dopo l'invito di Meloni. Caso diverso da Delmastro, pago anche conti degli altri.

Michele Placido ad Atreju: A cena prenatalizia con artisti nominai Meloni. Mi gridarono fascista(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 Anni fa diedi una cena prenatalizia con degli artisti. A un certo punto dico 'Oh, avete visto sta Meloni? È arrivata all'8%. Non c'è una politica come lei'. Uno ... quotidiano.net

A diMartedì, Walter Veltroni commenta la scelta di Giorgia Meloni di invitare alle dimissioni Daniela Santanché. Secondo Veltroni, la vicenda mette in luce un nodo politico rilevante: se un presidente del Consiglio non riesce a ottenere il passo indietro di un pr - facebook.com facebook

Dopo il post della Meloni che invita Santanchè a dimettersi lei dichiara che la sconfitta al referendum non è stata colpa sua quindi non si dimette. Il problema è relativo ai problemi con la giustizia, non con il referendum. Che la Meloni se ne accorga oggi è altro x.com