A Alghero, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato la moglie, che sarebbe stata imbavagliata in camera da letto. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe anche rasato i capelli e le sopracciglia della donna. Le forze dell’ordine hanno intercettato la situazione e hanno proceduto all’arresto. L’indagine è ancora in corso e sono in atto accertamenti per chiarire i dettagli del caso.

Orrore ad Alghero, sulla costa nord-occidentale della Sardegna, in provincia di Sassari. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato lunedì primo giugno, dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Alghero, aggredisce la moglie, la imbavaglia e le rasa capelli e sopracciglia: arrestato

Alghero, sequestra la moglie e le rasa capelli e sopracciglia: arrestatoUn uomo è stato arrestato dopo aver sequestrato la moglie, chiudendola a chiave in una stanza e immobilizzandola con corde e un bavaglio.

Argomenti più discussi: Lega e imbavaglia la moglie in camera da letto, le rasa i capelli e le sopracciglia; Alghero, sequestra la moglie e le rasa capelli e sopracciglia: arrestato; Alghero, aggredisce la moglie, la imbavaglia e le rasa capelli e sopracciglia: arrestato; Chiude la moglie in camera, la lega e la colpisce: arrestato.

In quel film, La tua bocca brucia, il suo corpo si calava nei panni d’una baby-sitter che lega e imbavaglia un infante e quasi lo strangola. x.com

Ziello lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale: Scelta di coerenza e veritàPisa, 6 febbraio 2026 – Edoardo Ziello lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale. L’annuncio arriva con un lungo post sui social in cui il deputato pisano spiega le ragioni dello strappo dal ... lanazione.it