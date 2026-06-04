Leclerc ha confermato il rinnovo del contratto con la Ferrari, rafforzando il legame con la scuderia. La decisione è stata presa perché non ci sono alternative competitive disponibili per il pilota, che desiderava continuare a competere per il titolo mondiale. La Ferrari, invece, ha consolidato la propria presenza in Formula 1, mantenendo un pilota chiave nel team. La scelta sembra soddisfare entrambe le parti, con il focus sulla continuità in vista delle prossime stagioni.

Ok, la scelta è quella giusta. Per la Ferrari certamente, per Charles probabilmente, anche perché non esistevano squadre libere che potessero garantirgli di lottare per il Mondiale. L'anno prossimo Charles Leclerc supererà il record di Michael Schumacher e diventerà il pilota con più Gran premi disputati alla guida di una Ferrari. Il suo ultimo contratto lo proietta ancora di più in una storia che frequenta da quando è diventato il più giovane vincitore del Cavallino. Per questo, nel commento che accompagna il rinnovo del contratto con Maranello, Charles dice che per lui la Ferrari è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Leclerc rinnova, la Ferrari è (quasi) una fede. È cresciuto in rosso, ora non aveva alternative

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LECLERC PERDE LA PAZIENZA! L'Ultimo Avviso alla Ferrari in F1 | notizie di ferrari

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Charles Leclerc rinnova il contratto con la Ferrari in vista del Gran Premio di Monaco. reddit

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