Charles Leclerc rinnova con Ferrari | il pilota monegasco continuerà la sua avventura in Rosso

Da atomheartmagazine.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Ferrari ha annunciato il rinnovo del contratto con il pilota monegasco, che continuerà a gareggiare con il team nelle prossime stagioni di Formula 1.

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La Scuderia Ferrari HP ha annunciato ufficialmente il rinnovo dell’accordo con Charles Leclerc, che continuerà a vestire i colori del Cavallino Rampante nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1. Una notizia che rafforza ulteriormente il legame tra il pilota monegasco e la squadra di Maranello, un rapporto costruito nel corso degli anni e diventato ormai uno dei simboli della Ferrari moderna. Indice. Charles Leclerc: Un percorso iniziato nella Ferrari Driver Academy. Le parole di Charles Leclerc. Fred Vasseur: “Charles è parte della famiglia Ferrari”. Ferrari e Leclerc insieme per il futuro. Charles Leclerc: Un percorso iniziato nella Ferrari Driver Academy. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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