leclerc rinnova con la ferrari obiettivo riportare il mondiale a maranello

Ferrari ha annunciato il rinnovo contrattuale con il pilota monegasco, che continuerà a gareggiare con la squadra nelle prossime stagioni di Formula 1. La scuderia di Maranello ha confermato l’accordo senza specificare la durata. L’obiettivo dichiarato è riportare il Mondiale a Maranello. Il pilota ha già corso con la Ferrari in diverse stagioni, ottenendo risultati significativi. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali dettagli contrattuali o future strategie sportive.

MARANELLO (ITALPRESS) – Ferrari e Charles Leclerc ancora insieme. La scuderia di Maranello ha annunciato il rinnovo del pilota monegasco che “continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1”. “Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari che per me è molto più di un team – le parole di Leclerc -. E' la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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