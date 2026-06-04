Leclerc | Amo troppo la Ferrari e non ho mai valutato altre offerte

Charles Leclerc si presenta al Gran Premio di Monaco, corsa di casa, con il contratto rinnovato con la Ferrari. Il pilota ha dichiarato di amare profondamente la scuderia e di non aver mai preso in considerazione altre offerte. La sua presenza nel paddock di Montecarlo, luogo di residenza, si combina con la conferma ufficiale del nuovo accordo. Leclerc si mostra soddisfatto del prolungamento, senza commentare ulteriori dettagli.

Montecarlo è casa sua e Charles Leclerc arriva al gran premio di Monaco fresco di rinnovo con la Ferrari. La stagione iniziata da poco non è andata come il monegasco sperava, ma per il futuro c’è ottimismo, Charles è convinto che la sua SF-26 possa crescere e avvicinarsi alla Mercedes assoluta dominatrice delle prime gare con un Kimi Antonelli astro nascente della Formula 1 che sta dominando il Mondiale ploti grazie al suo talento e a una Mercedes più veloce di tutti. Leclerc ha rilasciato una lunga intervista a motorsport.com nella quale ha spiegato perchè ha deciso di restare in Ferrari: “Credo che ogni rinnovo venga sempre valutato con la dovuta attenzione e, in questo caso, non è stato diverso rispetto ai precedenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Leclerc FURIOSO NEI TEAM RADIO con FERRARI! Queste qualifiche sono una fottuta farsa!

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