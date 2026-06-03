Leclerc rinnova con la Ferrari | È la squadra che ho sempre amato

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Leclerc ha firmato un nuovo contratto con la Ferrari, confermando che rimarrà pilota ufficiale del team di Formula 1 nelle prossime stagioni. La decisione è stata annunciata dal team, che ha sottolineato come il pilota abbia sempre avuto un legame speciale con la squadra. La conferma arriva dopo settimane di speculazioni sul suo futuro in Formula 1.

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"Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello". È arrivato oggi, mercoledì 3 giugno, l'annuncio del rinnovo pluriennale tra Charles Leclerc ed il team di Maranello.Dalle prime vittorie nel 2019. 🔗 Leggi su Today.it

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UFFICIALE: LECLERC RINNOVA CON FERRARI — È la squadra che ho sempre amato | GP Monaco 2026

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