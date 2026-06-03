Leclerc rinnova con la Ferrari | È la squadra che ho sempre amato

Notizia in breve

Leclerc ha firmato un nuovo contratto con la Ferrari, confermando che rimarrà pilota ufficiale del team di Formula 1 nelle prossime stagioni. La decisione è stata annunciata dal team, che ha sottolineato come il pilota abbia sempre avuto un legame speciale con la squadra. La conferma arriva dopo settimane di speculazioni sul suo futuro in Formula 1.