Leclerc rinnova con Ferrari pronto un accordo pluriennale | È la squadra che ho sempre amato

Leclerc ha firmato un accordo pluriennale con Ferrari, confermando il rinnovo del contratto con la scuderia di Formula 1. La decisione è stata annunciata dopo settimane di trattative. Il pilota ha dichiarato di aver sempre amato la squadra e di essere felice di proseguire la collaborazione. Il nuovo contratto si aggiunge a quello già in essere e prevede diversi anni di impegno con il team. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni pubbliche.

Il matrimonio tra la Ferrari e Charles Leclerc continua, in arrivo il rinnovo pluriennale monegasco, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato del mondo diFormula 1. Così Leclerc sull’accordo raggiunto:“È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino”. Anche il team principal Vasseur è molto soddisfatto:“Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi”. Il legame tra Charles e Ferrari nasce molto prima del suo debutto in Formula 1. Entrato a far parte della Driver Academy di Maranello nel... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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